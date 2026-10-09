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Kate begeistert in Belfast mit Briten-Chic

Royals
09.10.2026 16:12
Was für ein Auftritt! Bei ihrem Überraschungsbesuch in Belfast zeigte Prinzessin Kate, die ...
Was für ein Auftritt! Bei ihrem Überraschungsbesuch in Belfast zeigte Prinzessin Kate, die Princess of Wales, wie raffiniert sich britischer Chic interpretieren lässt.(Bild: Krone-Collage/AP/Aaron Chown)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Prinzessin Catherine beweist auch in diesem Herbst, warum sie weltweit als Stilikone gefeiert wird. Wenn die Temperaturen sinken und die Blätter fallen, setzt die Ehefrau von Prinz William auf ihre bewährte Mischung aus zeitloser Eleganz, britischem Charme und modernen Schnitten.

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Bei einem Überraschungsbesuch in Belfast stellte die 44-Jährige ihr Gespür für stilvolle Kombinationen einmal mehr unter Beweis. An der Seite ihres Mannes, Prinz William, erschien Kate in einem typisch britischen Look!

Ein grün karierter Midirock in A-Linie von Emilia Wickstead zu einer weißen Rüschenbluse, einem schwarzen Mantel und klassischen Pumps. Sogar der Schirm passte perfekt dazu!

Ein grün karierter Midirock in A-Linie von Emilia Wickstead traf auf eine weiße Rüschenbluse, ...
Ein grün karierter Midirock in A-Linie von Emilia Wickstead traf auf eine weiße Rüschenbluse, einen schwarzen Mantel und klassische Pumps. Sogar der Schirm passte perfekt dazu!(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Den letzten Schliff lieferte ein Accessoire, das in ihrer Garderobe längst einen festen Platz hat: Kate trug die schwarze Small Amberley Satchel des britischen Luxuslabels Mulberry – eine elegante Tasche, die sich mühelos in ihren Look einfügte.

Kate trug die schwarze Small Amberley Satchel des britischen Luxuslabels Mulberry.
Kate trug die schwarze Small Amberley Satchel des britischen Luxuslabels Mulberry.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Prinzessin Kate beim Besuch in Nordirland
Prinzessin Kate beim Besuch in Nordirland(Bild: AP/Aaron Chown)

Ikone der Herbstlooks
Die Prinzessin von Wales gilt als wahre Stilikone, was Herbstlooks betrifft. Kürzlich setzte die Prinzessin auf ein elegantes Ensemble in gedecktem Anthrazit, das sie mit Pumps, Gürtel und Tasche in kräftigem Bordeauxrot raffiniert aufpeppte.

In Westsussex setzte Kate mit bordeauxroten Accessoires zu einem grauen Ensemble Akzente. .
In Westsussex setzte Kate mit bordeauxroten Accessoires zu einem grauen Ensemble Akzente. .(Bild: AFP/ARTHUR EDWARDS)

Der Star ihres Outfits war ein bodenlanger City-Coat in Grau von Jigsaw, den sie geschickt mit einer fließenden Schrankenschleifen-Bluse von Reiss und einer weiten Hose kombiniert hatte. Einen feinen Farbakzent setzten ihre spitzen Rauleder-Pumps von Gianvito Rossi in frischem Weinrot sowie eine farblich passende Ledertasche von Smythson.

Die weinrote Tasche von Kate – im Bild mit einem kleinen Buben im West Sussex, dem sie dabei ...
Die weinrote Tasche von Kate – im Bild mit einem kleinen Buben im West Sussex, dem sie dabei half, von der Gehsteigkante zu springen – rundete ihr graues Outfit perfekt ab.(Bild: APA-Images / Camera Press / ROTA)
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Edelsteinfarben und warme Erdtöne
In der kühleren Jahreszeit greift Kate gerne zu satten Edelsteinfarben und warmen Erdtönen. Haselbraun und Cognac gehören ebenso zu ihrer herbstlichen Farbpalette wie tiefes Tannengrün, edles Pflaume und kräftiges Bordeauxrot. Auch Klassiker wie Marineblau und Graumeliert dürfen nicht fehlen.

Dabei setzt die Prinzessin auf Farben, die sich vielseitig kombinieren lassen und dennoch für Abwechslung sorgen. Statt auffälliger Muster oder extravagante Details in den Mittelpunkt zu stellen, lässt sie häufig einzelne Farbakzente für sich sprechen.

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