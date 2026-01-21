Fast 14 Milliarden Dosen Red Bull verkauft

Das Salzburger Unternehmen hat im vergangenen Jahr 13,97 Milliarden Dosen Red Bull verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr ein sattes Plus von 10,2 Prozent. Auch der Umsatz hat zugelegt – bei anderen Zahlen hält sich die Firma noch bedeckt.
Der Konzernumsatz wuchs von 11,23 Milliarden Euro auf 12,20 Milliarden Euro im Jahr 2025. Auch der Betriebsgewinn soll gestiegen sein, dazu gebe es aber noch keine vorliegenden Zahlen.
Das operative Ergebnis lag 2024 für Red Bull laut Konzernabschluss bei 2,45 Milliarden Euro. Im selben Jahr betrug der Konzerngewinn 1,84 Milliarden Euro.
Die Gesellschafter erhielten Dividenden in Höhe von 1,32 Milliarden Euro. Allein 648 Millionen Euro bekam Mark Mateschitz, Sohn und Erbe des Firmengründers Dietrich Mateschitz.
Bei Red Bull arbeiteten Ende 2025 laut eigenen Angaben 21.924 Mitarbeitende (2024: 19.973). In 178 Ländern wird Red Bull vertrieben.
Neuere Zahlen liegen noch nicht vor – eine APA-Anfrage an das Unternehmen zu den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres blieb bislang unbeantwortet.
