Tote Taube, taube Ohren: Tierquäler verurteilt

Vogel schlug zwei Meter neben Hausbesorgerin ein

Die Anzeige hatte die Hausbesorgerin getätigt. Im Zeugenstand sagt die 49-Jährige: „Ich habe den Garten gegossen, hörte drei laute, metallische Geräusche von oben, und dann schlug zwei Meter neben mir der Vogel im Boden ein. Er hat noch mindestens eine Minute gelebt.“ Sie blickte empor, sah den Angeklagten, und der soll geschrien haben: „Ist das Viech jetzt endlich hin!?“ Als aktive Sportschützin mutmaßte die Frau Schüsse mit einem Luftdruckgewehr und alarmierte die Polizei.