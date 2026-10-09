Kopftuchverbot: „Es soll spalten, nicht schützen“

„Sie werden gezwungen, es zu tragen und es abzunehmen!“

Unter den Demonstrierenden waren Menschen unterschiedlichen Alters und sie brachten verschiedene Perspektiven mit. Eine 16-jährige Schülerin erzählte, dass sie selbst mit 14 begonnen habe, freiwillig ein Kopftuch zu tragen. Damit bringe sie ihren Glauben zum Ausdruck. „Einerseits werden sie gezwungen, das Kopftuch zu tragen und andererseits es abzunehmen. Es kann also keine Lösung sein für Mädchen, die das Kopftuch freiwillig tragen.“