Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verbot und Bonus

Das Schuljahr beginnt mit einigen Neuerungen

Tirol
11.09.2026 10:00
Mit dem Chancenbonus des Bundes werden Schulen mit besonderen Herausforderungen zusätzlich ...
Mit dem Chancenbonus des Bundes werden Schulen mit besonderen Herausforderungen zusätzlich unterstützt.(Bild: drazen_zigic)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Auch in West- und Südösterreich geht es kommende Woche wieder los mit der Schule. Allein in Tirol kehren dann 98.000 Kinder und Jugendliche zurück in die Klassen. Das Schuljahr hat einige Neuerungen parat. Die „Krone“ hat die wichtigsten zusammengefasst. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Kinder und Jugendlichen in West- und Südösterreich genießen die letzten Ferientage. Kommende Woche geht es zurück in die Klassen. Die „Krone“ hat wichtigsten Details und Neuerungen zum Schulstart.

Zitat Icon

Wir haben eine Ansprechstelle zum Thema Kopftuchverbot eingerichtet, an die sich die Schulen bei Fragen und in schwierigen Fällen wenden können.

Bettina Ellinger, Bildungsdirektorin Tirol

Bild: Johanna Birbaumer

Kopftuchverbot: „Erwarten keine Probleme“
Laut Bildungsdirektion Tirol gibt es in Tirol nur wenige betroffene Mädchen. „Ich rechne nicht mit großen Schwierigkeiten“, sagt Bildungsdirektorin Bettina Ellinger. Sie verweist darauf, dass in ihrem Haus eine eigene Anlaufstelle für Konfliktfälle eingerichtet wurde. Auch Lehrergewerkschafter Peter Spanblöchl sieht nach anfänglicher Sorge die Schulen gut unterstützt: „Für Lehrer ist es wichtig, das Vertrauensverhältnis mit den Kindern nicht zu gefährden. Daher begrüßen wir es, dass die Bildungsdirektion bei Konfliktfällen übernimmt.“

Zitat Icon

Wie das neue System für Schulassistenz funktioniert, wird sich zeigen. Für Kinder und  Lehrer ist es wichtig, dass bei der Unterstützung nicht gespart wird.

Peter Spanblöchl, Lehrergewerkschaft

Bild: R. Sigl

Chancenbonus: Zwölf Schulen in Tirol
Der Bund gewährt seit heuer zusätzliche Unterstützung für Schulen mit besonderen Herausforderungen, etwa bei hohem Anteil von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen. In Tirol erhalten zwölf Schulen den Chancenbonus, zehn davon in Innsbruck. Die Schulen erhalten durch den Bonus unter anderem mehr Personal, etwa für Schulsozialarbeit.

Schulassistenz: Neue Regeln „nötig“
Das Land hat die Unterstützung für die Inklusion von Kindern mit Behinderung neu aufgestellt. Im vergangenen Schuljahr betraf dies 1400 Mädchen und Buben. „Die Umstrukturierung war nötig“, sagt Bildungslandesrätin Cornelia Hagele. Sie geht davon aus, dass das neue System weg von ausschließlicher Einzelbetreuung funktioniert. „Die Zuteilungen der Schulassistenten ist erfolgt. Ich bin überzeugt, dass wir ein tragfähiges System gefunden haben.“ Lehrergewerkschafter Spanblöchl ist noch skeptisch: „Inklusion ist eine Herausforderung, die genug Ressourcen braucht. Da darf nicht gespart werden.“

Die Caritas Tirol hat gut erhaltene Schultaschen gesammelt und gibt sie an Kinder weiter.
Die Caritas Tirol hat gut erhaltene Schultaschen gesammelt und gibt sie an Kinder weiter.(Bild: Caritas Tirol/D. Giesinger)

Finanzielle Unterstützung: Wer hilft
Schule ist eine teure Angelegenheit. Nicht nur für die Familien der 7883 Tiroler Erstklässler, die für den neuen Lebensabschnitt ausgestattet werden müssen. Im Vorjahr wurden 7180 Anträge für Schulkostenbeihilfe (bis 200 €) und 672 Anträge für die Unterstützung bei mehrtägigen Schulveranstaltungen (bis 150 €) vom Land bewilligt und rund 2,3 Millionen Euro ausbezahlt.

Lesen Sie auch:
Die Bildungsdirektion Tirol sieht aktuell keine Notwendigkeit für einen Klassenwechsel.
Vor Schulstart
Klassenwechsel für Kind: Jetzt spitzt sich Lage zu
30.08.2026
Das sagt die Neue:
„Für Kleinschulen ist das Standortabsicherung“
30.06.2026

Förderanträge sind möglich unter: tirol.gv.at/generationen. Auch die Caritas Tirol unterstützt Familien zum Schulbeginn – etwa mit Schultaschen, Laptops und Sozialberatung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf