Das Schuljahr beginnt mit einigen Neuerungen

Schulassistenz: Neue Regeln „nötig“

Das Land hat die Unterstützung für die Inklusion von Kindern mit Behinderung neu aufgestellt. Im vergangenen Schuljahr betraf dies 1400 Mädchen und Buben. „Die Umstrukturierung war nötig“, sagt Bildungslandesrätin Cornelia Hagele. Sie geht davon aus, dass das neue System weg von ausschließlicher Einzelbetreuung funktioniert. „Die Zuteilungen der Schulassistenten ist erfolgt. Ich bin überzeugt, dass wir ein tragfähiges System gefunden haben.“ Lehrergewerkschafter Spanblöchl ist noch skeptisch: „Inklusion ist eine Herausforderung, die genug Ressourcen braucht. Da darf nicht gespart werden.“