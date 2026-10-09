Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweites Kabarettsolo

Robert Palfrader macht sein „Testament“

Kultur
09.10.2026 11:13
Begegnet dem Tod mit Humor: Robert Palfrader
Begegnet dem Tod mit Humor: Robert Palfrader(Bild: @ Ingo Pertramer)
Porträt von Stefan Weinberger
Von Stefan Weinberger

Nach seiner schweren Erkrankung im April macht Robert Palfrader nun sein „Testament“. Es ist das zweite Kabarett-Soloprogramm des Multitalents. in dem er die Memoiren eines Freundes erbt und dessen Grabrede halten soll.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es geht ganz schön lustig zu dieser Tage in Wien: Zahlreiche Kabarettisten zünden aktuell ihre neuen Programme. Nach Niko Nagl, Andreas Vitásek und Alex Kristan geht Abend Robert Palfrader im Stadtsaal mit seinem zweiten Solokabarett an den Start, das den Titel „Testament“ trägt.

Tragischer Hintergrund: Der 57-jährige Wiener erlitt Anfang April dieses Jahres eine schwere Herzmuskelentzündung und verarbeitet nun nach längerer beruflicher Pause diese schwere gesundheitliche Krise, die ihn mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontierte, in dem aktuellen Stück: „Ich habe zu viel gearbeitet, mein Leben zu stressig gestaltet und ein bisschen zu wenig auf mich aufgepasst“, resümiert Palfrader im „Krone“-Gespräch, „ich habe einen Schuss vor den Bug bekommen, und der war laut und deutlich. Ich habe es verstanden!“

Mit Abschied oder Vermächtnis hat der Titel „Testament“ aber nichts zu tun; „Es geht um die Erinnerung, dass eigentlich nicht viel übrig bleibt von so einem Leben“, erklärt Palfrader: „Maximal ein kleiner, im Idealfall großer Platz im Herzen derer, mit denen man sein Leben verbracht hat. Denn das ist das einzig wirklich Erstrebenswerte, wenn man mich fragt.“

Morbider Witz: Robert Palfrader
Morbider Witz: Robert Palfrader(Bild: @ Ingo Pertramer)

Was ist es, das ein Kabarettist hinterlässt? „Vielleicht den einen oder anderen gelungenen Satz, der hin und wieder verwendet wird“, sinniert er, „ansonsten – und ich hoffe, ich zitiere richtig – bin ich der Meinung von Großmeister Josef Hader, der gemeint hat: ,Das Einzige, was Kabarett verändern kann, ist den Kabarettisten selbst.‘ Dieses Programm ist vielleicht eine kleine Erinnerung daran, dass es recht schnell gehen kann und es vorbei ist.“

Acht Jahre ist es her, dass er erstmals den Schritt allein auf die Kabarettbühne wagte – was hat ihn nun erneut gereizt? „Der Größenwahn fasziniert mich“, so Palfrader, „die Annahme, dass es vollkommen legitim ist, dass man erwartet, dass Leute sich ein paar Stunden Zeit nehmen, einem mindestens 90 Minuten lang zuhören, nichts sagen – und auch noch dafür bezahlen.“

Mit welchem Fazit soll das Publikum aus seinem „Testament“ hinausgehen? Palfrader: „Es hat sich ausgezahlt!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
09.10.2026 11:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
122.841 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
98.224 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.055 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1111 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Kultur
Zweites Kabarettsolo
Robert Palfrader macht sein „Testament“
„Krone“-Interview
Onk Lou & Elto: Heute mit Herz, morgen mit Hirn
Rigoroser Sparkurs
Kulturbudget: Stabil auf niedrigem Niveau
Ungewohnte Kulisse
Café Bazar wird zur Bühne für Thomas Bernhard
Musiktheater Linz
„Lohengrin“: Die Sehnsucht nach der Macht
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf