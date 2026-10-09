Robert Palfrader macht sein „Testament“

Was ist es, das ein Kabarettist hinterlässt? „Vielleicht den einen oder anderen gelungenen Satz, der hin und wieder verwendet wird“, sinniert er, „ansonsten – und ich hoffe, ich zitiere richtig – bin ich der Meinung von Großmeister Josef Hader, der gemeint hat: ,Das Einzige, was Kabarett verändern kann, ist den Kabarettisten selbst.‘ Dieses Programm ist vielleicht eine kleine Erinnerung daran, dass es recht schnell gehen kann und es vorbei ist.“