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Virus wütet vor Auswärtsspiel beim Spitzenreiter!

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.10.2026 17:00
Bernhard Huber-Rieder muss in Gurten auf einen dezimierten Kader zurückgreifen.
Bernhard Huber-Rieder muss in Gurten auf einen dezimierten Kader zurückgreifen.(Bild: ZVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Wals-Grünau war in dieser Trainingswoche nicht vom Glück verfolgt. Eine schlechte Nachricht jagte die andere. Neben einigen kranken Spielern muss Trainer Bernhard Huber-Rieder im kompletten restlichen Herbst auf ein Stürmerduo verzichten. In Gurten schickt er das „letzte Aufgebot“ ins Rennen.

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Bisher läuft es sportlich für Wals-Grünau blendend. Nach elf Spielen in der Regionalliga Nord führen die Flachgauer noch immer die Tabelle an. Doch vor dem für Trainer Bernhard Huber-Rieder „schwierigsten Auswärtsspiel“ bei Gurten am Freitag (19) hat er mit mehreren Hiobsbotschaften zu kämpfen. Einerseits fallen die Stürmer Sebastian Müller (Bänderriss im Knöchel) und Timo Kulterer (Muskelfaserriss) für die restliche Herbstsaison aus, ebenso für David Ebner. Lucas Wildmann und David Kriechbaum sind laut dem Coach lädiert.

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Aufstellung bei Wals-Grünau ergibt sich fast von selbst
Andererseits wütete in dieser Trainingswoche ein Virus beim Spitzenreiter. „Wir haben viele kranke Spieler“, seufzte Huber-Rieder. Die Aufstellung ergibt sich daher fast von selbst. „Es ist das letzte Aufgebot!“ Kommende Woche bekommt das Lazarett Zeit, sich zu erholen, wenn Grünau spielfrei hat. „Das kommt uns eine Woche zu spät“, sagt Huber-Rieder, der aber keineswegs den Kopf in den Sand stecken will und die Herausforderung in Gurten annimmt: „Solche Situationen haben uns nur noch stärker gemacht und lassen uns enger zusammenrücken.“

St. Johanns Trainer Bernhard Kletzl.
St. Johanns Trainer Bernhard Kletzl.(Bild: Andreas Tröster)

Auch St. Johann, das Freitagabend bei Hallein gastiert, kämpfte mit Bakterien. Übungsleiter Bernhard Kletzl sprach in diesem Zusammenhang von sechs kranken Spielern. „Wir haben da schon ein Thema. Wir müssen schauen, dass wir den einen oder anderen zurückbekommen.“ Ein Comeback von Liefering-Kooperationsspieler Raphael Kosakiewic sei indes noch kein Thema.

Regionalliga Nord, Freitag: Vorwärts Steyr – Kuchl, Gurten – Wals-Grünau, Bad Schallerbach – Wallern (alle 19), Hallein – St. Johann (19.15).

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