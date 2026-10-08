Virus wütet vor Auswärtsspiel beim Spitzenreiter!

Aufstellung bei Wals-Grünau ergibt sich fast von selbst

Andererseits wütete in dieser Trainingswoche ein Virus beim Spitzenreiter. „Wir haben viele kranke Spieler“, seufzte Huber-Rieder. Die Aufstellung ergibt sich daher fast von selbst. „Es ist das letzte Aufgebot!“ Kommende Woche bekommt das Lazarett Zeit, sich zu erholen, wenn Grünau spielfrei hat. „Das kommt uns eine Woche zu spät“, sagt Huber-Rieder, der aber keineswegs den Kopf in den Sand stecken will und die Herausforderung in Gurten annimmt: „Solche Situationen haben uns nur noch stärker gemacht und lassen uns enger zusammenrücken.“