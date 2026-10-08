Auffahrunfall verursachte wilde Massenkarambolage

Auf der Höhe eines Einkaufszentrums staute es sich auf der Drautal Straße in Spittal an der Drau. Ein 49-Jähriger aus Deutschland musste deswegen anhalten und auch eine 26-Jährige – sie fuhr unmittelbar hinter dem 49-Jährigen – hielt an. Den Stau dürfte ein 49-Jähriger aus St. Veit übersehen haben. „Trotz eingeleiteten Bremsmanöver raste er in das Auto der 26-Jährigen“, so die Landespolizeidirektion. Durch den heftigen Aufprall wurde ihr Pkw nach vorn geschleudert und krachte in das Auto des deutschen Staatsbürgers.