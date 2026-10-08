Auffahrunfall verursachte wilde Massenkarambolage

Zu gleich mehreren Auffahrunfällen ist es am Donnerstag um 13.30 auf der Drautal Straße gekommen. Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit verursachte eine Massenkarambolage. Er dürfte den Verkehrsstau übersehen haben.
Auf der Höhe eines Einkaufszentrums staute es sich auf der Drautal Straße in Spittal an der Drau. Ein 49-Jähriger aus Deutschland musste deswegen anhalten und auch eine 26-Jährige – sie fuhr unmittelbar hinter dem 49-Jährigen – hielt an. Den Stau dürfte ein 49-Jähriger aus St. Veit übersehen haben. „Trotz eingeleiteten Bremsmanöver raste er in das Auto der 26-Jährigen“, so die Landespolizeidirektion. Durch den heftigen Aufprall wurde ihr Pkw nach vorn geschleudert und krachte in das Auto des deutschen Staatsbürgers.
Großer Schaden an Autos
An allen drei Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die 26-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Die beschädigten Autos wurden von der Feuerwehr Spittal an der Drau geborgen. Sie stand mit zehn Kameraden im Einsatz.
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