Postauto überschlug sich über Baumstumpf

Krankenpfleger war zufällig vor Ort

Dabei dürfte der 19-Jährige einen unmittelbar neben der Fahrbahn befindlichen Baumstumpf übersehen haben und das Fahrzeug überschlug sich. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von einem zufällig anwesenden Krankenpfleger erstversorgt. Anschließend wurde er vom Team des Rettungshubschraubers in das Klinikum Wels eingeliefert.