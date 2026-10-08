Postauto überschlug sich über Baumstumpf

Gegenverkehr, ein Ausweichmanöver auf und neben der engen Straße, ein versteckter Baumstumpf direkt neben der Fahrbahn – und schon hob ein Postauto in Gunskirchen (OÖ) ab und überschlug sich. Der junge Zusteller hatte einen „ausgebildeten Schutzengel“, erlitt aber schwere Verletzungen.
Der 19-Jährige aus St. Oswald bei Freistadt lenkte seinen Transporter am Donnerstag, 8. Oktober 2026, gegen 13.05 Uhr auf einer Gemeindestraße in Au bei der Traun, Gemeinde Gunskirchen, Richtung Lambach. Aufgrund der engen Fahrbahnverhältnisse musste er dabei einem entgegenkommenden 21-jährigen ungarischen Fahrzeuglenker auf das Bankett ausweichen.
Krankenpfleger war zufällig vor Ort
Dabei dürfte der 19-Jährige einen unmittelbar neben der Fahrbahn befindlichen Baumstumpf übersehen haben und das Fahrzeug überschlug sich. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von einem zufällig anwesenden Krankenpfleger erstversorgt. Anschließend wurde er vom Team des Rettungshubschraubers in das Klinikum Wels eingeliefert.
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