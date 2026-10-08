Nadel von Nähmaschine steckte in Finger von Kind

Kind war sehr tapfer

Um die Verletzte ins Spital bringen zu können, mussten die Freiwilligen die Nadel von der Maschine zu lösen. „Das Mädchen war die ganze Zeit über sehr tapfer und gefasst“, schildert Herwig Mayer von der FF Wels. Er musste schon öfter Kinder aus misslichen Lagen befreien, „eine Nähmaschine ist aber eine Seltenheit.“