Nadel von Nähmaschine steckte in Finger von Kind

Autsch! Schmerzhaft endete für ein Mädchen in Wels der Kontakt mit einer Nähmaschine. Die Nadel des Gerätes bohrte sich in den linken Zeigefinger des Kindes, damit es ärztlich versorgt werden konnte, musste die Feuerwehr anrücken.
Zu einem skurrilen Einsatz wurde am Mittwoch die Feuerwehr Wels in eine städtische Wohnung gerufen. Ein zehnjähriges Mädchen war dort beim Hantieren mit einer Nähmaschine verletzt worden. Konkret steckte die Nadel im Zeigefinger ihrer linken Hand.
Kind war sehr tapfer
Um die Verletzte ins Spital bringen zu können, mussten die Freiwilligen die Nadel von der Maschine zu lösen. „Das Mädchen war die ganze Zeit über sehr tapfer und gefasst“, schildert Herwig Mayer von der FF Wels. Er musste schon öfter Kinder aus misslichen Lagen befreien, „eine Nähmaschine ist aber eine Seltenheit.“
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