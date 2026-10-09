Haubenkoch Stiegl lädt Babler zum „letzten Ma(h)l“

Bei seinem Hang zur Parodie sorgt bei Stiegl auch das Wort „Henkersmahlzeit“ für Gaumenfreuden. Feststeht: „Ich habe schon mit vielen Politikern gekocht. Das würde ich nun gerne mit allen Drei machen“, so der Küchenkünstler. Was schwebt ihm für eine köstliche Speise vor? „Grenadiermarsch könnte es sein. Da sind bei der Zubereitung gleich mehrere Helfer nötig – viele Hände, rasches Ende.“