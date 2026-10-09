Haubenkoch Stiegl lädt Babler zum „letzten Ma(h)l“

Haubenkoch Stiegl „gießt Öl ins Feuer“ der Politik, mit Dornauer und Fußi am Herd. Bei Bedarf würde er „überall hinkommen“.
Für seinen Galgenhumor ist Max Stiegl mindestens so bekannt wie für seine Kochkünste mit Fleisch-Faible. Dem lukullischen Vier-Hauben-Entertainer hat das Dilemma um die rote Parteispitze gehörig die politische Suppe versalzen. Bei der SPÖ-Talfahrt in der Wählergunst, die immer mehr Tempo aufgenommen hat, sieht er für den „Steuermann“ Andreas Babler kein Halten.
„Koch mit mir“
Angesichts „des unausweichlichen Rückzugs“ lädt ihn Stiegl zum letzten Ma(h)l ein, um gemeinsam am Herd ein herzhaftes Gericht zuzubereiten, das den Geschmack der Polit-Kiebitze besser trifft als vegane Jakobsmuscheln. „Koch mit mir“, bittet der Gut-Purbach-Hausherr den gefallenen Parteichef. „Es muss nicht unbedingt meine Küche sein. Ich komme bei Bedarf gerne überallhin, falls sich jemand nicht ins Burgenland traut“, sagt Stiegl.
Babler noch unsicher
Doch Babler ist nicht der Einzige, dessen Kulinarik-Talent gefragt ist. Der Spitzengastronom hat seine Einladung ebenso an PR-Berater Rudolf Fußi und den Tiroler Polit-Bergfex Georg Dornauer gerichtet. Letzterer ist Stiegls Facebook-Aufruf „Meldet euch!“ als Erster prompt gefolgt. „Auch Rudi wird sicher bald Bescheid geben“, meint der kultige Sautanz-Koch. Ob Babler einwilligen wird, blieb bis zum Schluss offen.
Bei seinem Hang zur Parodie sorgt bei Stiegl auch das Wort „Henkersmahlzeit“ für Gaumenfreuden. Feststeht: „Ich habe schon mit vielen Politikern gekocht. Das würde ich nun gerne mit allen Drei machen“, so der Küchenkünstler. Was schwebt ihm für eine köstliche Speise vor? „Grenadiermarsch könnte es sein. Da sind bei der Zubereitung gleich mehrere Helfer nötig – viele Hände, rasches Ende.“
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