Zu Hause überfallen: Maskenmänner hatten Pistolen

Flucht mit weiterem Auto sehr wahrscheinlich

Mit vorgehaltenen Waffen zwangen sie den Mann und die Frau, die Haustüre zu öffnen. Im Haus fesselten sie zunächst ihre Opfer, um dann sowohl die Einnahmen des Fests als auch Bargeld, teure Uhren, Schmuckstücke und dergleichen einzustecken. Danach stiegen sie in das Auto des Paares, fuhren ein paar Hundert Meter und stiegen aus. Ziemlich sicher ist, dass sie daraufhin mit einem weiteren Fahrzeug die Flucht ergriffen. Ob sie den Wagen zuvor dort abgestellt oder einen Fluchthelfer hatten, ist noch nicht bekannt.