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Wieder Duell im Kosovo

„Acker“ der Männer ist für ÖFB-Frauen kein Problem

Fußball International
09.10.2026 05:30
Austrias Kirchberger ( li.), Schöffel und Co. beim Training in Pristina
Austrias Kirchberger ( li.), Schöffel und Co. beim Training in Pristina(Bild: ÖFB/Jasmin Walter)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Keine Woche nach den ÖFB-Herren trifft am Freitag (18 Uhr) auch das Frauen-Nationalteam in Pristina auf den Kosovo. Auf dem Weg zum ersten WM-Ticket starten unsere rot-weiß-roten Mädels auf dem „Acker“ in das Play-off, wo die Rangnick-Elf am Sonntag remisierte. Für Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil und Co. ist das aber kein Problem ...

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Noch zwei Gegner bzw. vier Spiele. Dann könnten Österreichs Frauen erstmals bei einer WM dabei sein – und zwar nächstes Jahr in Brasilien, wo gar im Maracana-Stadion in Rio gespielt wird.

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