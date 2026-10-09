„Acker“ der Männer ist für ÖFB-Frauen kein Problem

Keine Woche nach den ÖFB-Herren trifft am Freitag (18 Uhr) auch das Frauen-Nationalteam in Pristina auf den Kosovo. Auf dem Weg zum ersten WM-Ticket starten unsere rot-weiß-roten Mädels auf dem „Acker“ in das Play-off, wo die Rangnick-Elf am Sonntag remisierte. Für Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil und Co. ist das aber kein Problem ...