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Nach Bankraub: U-Häftling „jobbt“ als Hausmeister

Kärnten
09.10.2026 05:00
Die Bank im Zentrum von Ferlach geriet am 16. März ins Visier eines Räubers.
Die Bank im Zentrum von Ferlach geriet am 16. März ins Visier eines Räubers.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Seit April sitzt der weiterhin nicht geständige Verdächtige nach dem Banküberfall von Ferlach nun bereits in Untersuchungshaft. Seine Zeit vertreibt sich der Kärntner mittlerweile mit Hausmeistertätigkeiten.

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„Ich bin nicht der gesuchte Täter“ – beharrlich bleibt der verdächtige Bankräuber auch nach mittlerweile fast sechs Monaten Untersuchungshaft bei seiner Unschuldsversion. Die Justiz sieht dies allerdings anders. Auch nach drei Haftprüfungen ist diese überzeugt, dass der unweit des Tatorts wohnhafte Kärntner (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) am 16. März per Drahtesel ins Ortszentrum von Ferlach radelte, die Bank überfiel und mit rund 200.000 Euro an Beute wieder auf dem Zweirad die Flucht ergriff.

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