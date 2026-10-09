Nach Bankraub: U-Häftling „jobbt“ als Hausmeister

„Ich bin nicht der gesuchte Täter“ – beharrlich bleibt der verdächtige Bankräuber auch nach mittlerweile fast sechs Monaten Untersuchungshaft bei seiner Unschuldsversion. Die Justiz sieht dies allerdings anders. Auch nach drei Haftprüfungen ist diese überzeugt, dass der unweit des Tatorts wohnhafte Kärntner (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) am 16. März per Drahtesel ins Ortszentrum von Ferlach radelte, die Bank überfiel und mit rund 200.000 Euro an Beute wieder auf dem Zweirad die Flucht ergriff.