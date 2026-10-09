Nach Bankraub: U-Häftling „jobbt“ als Hausmeister

Seit April sitzt der weiterhin nicht geständige Verdächtige nach dem Banküberfall von Ferlach nun bereits in Untersuchungshaft. Seine Zeit vertreibt sich der Kärntner mittlerweile mit Hausmeistertätigkeiten.
„Ich bin nicht der gesuchte Täter“ – beharrlich bleibt der verdächtige Bankräuber auch nach mittlerweile fast sechs Monaten Untersuchungshaft bei seiner Unschuldsversion. Die Justiz sieht dies allerdings anders. Auch nach drei Haftprüfungen ist diese überzeugt, dass der unweit des Tatorts wohnhafte Kärntner (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) am 16. März per Drahtesel ins Ortszentrum von Ferlach radelte, die Bank überfiel und mit rund 200.000 Euro an Beute wieder auf dem Zweirad die Flucht ergriff.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.