Diese Ex-Profis dirigieren jetzt im Unterhaus!

Sein letzter Einsatz im Oberhaus war noch im vergangenen Jahrtausend, aktuell coacht Herbert Gager (285 Bundesliga-Spiele) den FavAC in der Ostliga. Dort bekommt er es mit Mattersburgs Alois Höller (239) zu tun, der sich spätestens mit dem letzten Bundesliga-Tor vor der Insolvenz im Pappelstadion unsterblich machte. Aber: „So etwas ist vergänglich, viele junge Leute kennen mich nicht mehr. Deswegen bin ich wieder hier.“ Demnächst gibt’s das Derby gegen Oberwart und Gernot Plassnegger (247) um die Nummer eins des Bundeslandes.