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Simkovic, Gager und Co

Diese Ex-Profis dirigieren jetzt im Unterhaus!

Fußball Unterhaus
09.10.2026 05:30
Tomas Simkovic (2.v.li.) wurde 2013 mit den „Veilchen“ Meister, managt jetzt in Hainburg.
Tomas Simkovic (2.v.li.) wurde 2013 mit den „Veilchen“ Meister, managt jetzt in Hainburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Einst gaben sie in der heimischen Bundesliga alles und gewannen Titel, manche folgten später sogar dem Ruf ins Ausland. Der zweite Karriere-Weg führte sie dann wieder dorthin zurück, wo alles begonnen hatte – ins Fußball-Unterhaus! Die „Krone“ hat sich angeschaut, welche Ex-Profis bei Amateur-Klubs in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an der Seitenlinie stehen oder gar den ganzen Verein schupfen ...

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Sein letzter Einsatz im Oberhaus war noch im vergangenen Jahrtausend, aktuell coacht Herbert Gager (285 Bundesliga-Spiele) den FavAC in der Ostliga. Dort bekommt er es mit Mattersburgs Alois Höller (239) zu tun, der sich spätestens mit dem letzten Bundesliga-Tor vor der Insolvenz im Pappelstadion unsterblich machte. Aber: „So etwas ist vergänglich, viele junge Leute kennen mich nicht mehr. Deswegen bin ich wieder hier.“ Demnächst gibt’s das Derby gegen Oberwart und Gernot Plassnegger (247) um die Nummer eins des Bundeslandes.

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