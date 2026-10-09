Onk Lou & Elto: Heute mit Herz, morgen mit Hirn

Normalerweise laufen Musikerbekanntschaften in Backstagebereichen nach einem ganz klaren Schema ab. Musiker A geht auf Musiker B zu, lobt jenen für seinen tollen Sound und die Top-Performance. B kann das A nur zurückgeben und applaudiert ehrlich, aber pflichtschuldig. A sagt zu B, er käme mal bei ihm rum, man könne ja mal einen Song schreiben. B ist begeistert und freut sich – in der Realität passiert nie wieder was. Bis sich die genannte Ausgangsszenerie vielleicht ein paar Jahre später von Neuem wiederholt. Nicht so bei Onk Lou und Elto. Die beiden sind sich vor einigen Jahren in Salzburg begegnet, hatten aber dank Onk Lou ein Happy End, wie er der „Krone“ im gemütlichen Doppelinterview verrät. „Ich hatte eine Deutschland-Tour und Dresden war meine letzte Station. Also bin ich von dort mit dem Flixbus nach Berlin und war bei ihm. Der gebürtige Kärntner wiederum zeigte sich überrascht. „Bei mir kommen oft Leute vorbei, weil sie in Berlin Party machen wollen und ein Bett für ein paar Nächte brauchen – Lou kam aber an und sagte, wir schreiben jetzt einen Song. Dann ist es tatsächlich so passiert.“