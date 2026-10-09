Auslosung? „Ist ein klarer Wettbewerbsnachteil!“

„Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil!“ Hallein-Trainer Christoph Lessacher wird bei der Frage zum Auslosungspech seines Klubs in der Regionalliga Nord deutlich. Worum es geht? Weil der Bischofshofen Sportklub aus bekannten Gründen nicht antreten kann, beinhaltet die dritthöchste Spielklasse nur 15 statt 16 Teams. Das impliziert, dass jedes Wochenende ein Verein spielfrei hat. Und die Salinenstädter bekommen es Runde für Runde mit jenem Klub zu tun, der sich davor ausruhen konnte. „Diese Mannschaften haben gegen uns immer einen Vorteil, weil sich die Spieler erholen können und das Team länger Zeit hat, sich auf Hallein einzustellen“, erklärt Lessacher und ergänzt: „Es macht einfach einen Unterschied, ob du dich drei bis vier oder zehn Tage vorbereitest.“