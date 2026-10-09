So lange plante Shiffrin schon ihr neues Projekt

Beim Atomic Media Day in Altenmarkt (Salzburg) sprach Mikaela Shiffrin über ihren neuen Plan, weniger Rennen in ihrer Paradedisziplin zu fahren. Diesen hatte die US-Amerikanerin schon länger geschmiedet, wie Rennchef Christian Höflehner der „Krone“ verriet.
Mikaela Shiffrin fährt ab der kommenden Saison weniger Slalom. Mit dieser Nachricht sorgte die unangefochtene Slalomkönigin (73 Weltcupsiege in dieser Disziplin!) für eine Überraschung. Die US-Amerikanerin konzentriert sich vermehrt auf den Super-G, erst in Killington (Ende November) möchte sie wieder ein Rennen im Stangenwald („Es wird sich immer wie Heimat anfühlen“) absolvieren.
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