Misshandelte Gattin verzeiht dem rabiaten Ehemann

Es scheint fast, als habe er es eilig, zur Gattin zurückzudüsen. Ja, er habe ihr büschelweise die Haare ausgerissen, weil er der Meinung gewesen war, sie habe beim Thunfisch-Fest mit einem Pizzabäcker geflirtet; und ja, er habe ihr am Bahnhof in Pamhagen mit einem Faustschlag das Nasenbein gebrochen, ihr Hämatome zugefügt und sie getreten, als die Frau am Boden lag. Sie sagte bei der Einvernahme zu den Polizeibeamten: „Er hat mich dort einfach blutüberströmt liegen lassen.“ Wieder hatten die beiden ein Fest besucht.