„So verkommt die Formel 1 zu einem Kasperltheater“

Und dann war da noch die Frage wegen des Regens?

Genau, da muss man klar sagen, dass Regenrennen in den letzten zwei Jahren in eine Ecke gedrückt wurden, die nicht der Formel 1 gerecht wird. Entweder startet man hinter dem Safety-Car, oder man wartet so lange zu, bis es auftrocknet und man auf Slicks rausfahren kann. Das steuert in die Richtung, die in den USA gilt: Bei Regen wird nicht gefahren. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenverlust für die Formel 1, Regenrennen sind super spannend, waren immer ein Markenzeichen der Königsklasse. Sie waren vielleicht auch gefährlicher, aber gleichzeitig eine echte Challenge für die Fahrer, die unter schwierigsten Bedingungen ihr Können zeigen konnten. Und dazu kam auch noch, dass die Rennen unberechenbarer wurden, auch Außenseitern eine Chance gegeben haben. Aber so wie man das heute handhabt, gleicht das mehr und mehr einem Kasperltheater.