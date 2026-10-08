Winnetou ist jetzt im Burgenland zu Hause

Rarität aus dem Nachlass von Winnetou-Darsteller Pierre Brice sorgt in der Sammlung Köck in Stadtschlaining für Begeisterung.
Karl May füllte die Bücherregale, Pierre Brice eroberte als Winnetou die Leinwand. Auch Wolf-Dieter Köck wuchs mit den Abenteuern des Apachenhäuptlings auf. Jahrzehnte später holte sich der Sammler ein Stück seiner Jugendzeit ins Burgenland: Bei einer Auktion in Deutschland ersteigerte er eine Häuptlingsstatue aus dem Nachlass des 2015 verstorbenen Winnetou-Darstellers.
„Gefühl weitergeben“
„Ich war überhaupt ein Fan der Indianer. Karl May beherrschte damals unsere Jugendzeit und heute erinnere ich mich noch gerne daran zurück, wie unbeschwert diese Zeit war. Genau dieses Gefühl will ich weitergeben“, erzählt Köck, dessen Sammelleidenschaft weit über den Wilden Westen hinausreicht.
Die ethnologische Abteilung wurde zuletzt um Stücke aus Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien erweitert. Eine der außergewöhnlichsten Raritäten kommt aus Papua-Neuguinea: ein Schädel aus dem Ahnenkult, mit Lehm überzogen und einem nachgebildeten Gesicht versehen.
Schlangenhaut in der Sammlung
Aus Südamerika wiederum stammt die 2,5 Meter lange Haut einer Boa constrictor. „Damals konnte man solche Dinge noch mitnehmen, heute leider nicht mehr“, erinnert sich Köck.
Auch durch mehrere Jahrhunderte können Besucher wandern. Im ersten Stock beginnt die Puppen- und Spielwarensammlung bei einer Puppe aus dem Jahr 1840 und reicht bis zur Ur-Barbie. Ein Stockwerk tiefer sind Hieb- und Stichwaffen aus dem 13. bis 20. Jahrhundert zu sehen.
Bei der Langen Nacht der Museen sorgte der ungewöhnliche Mix bereits für Begeisterung. Am Nationalfeiertag gibt es die nächste Gelegenheit zum Staunen: Am 26. Oktober öffnet die Sammlung Köck in Stadtschlaining von 10 bis 17 Uhr wieder ihre Türen.
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