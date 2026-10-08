Winnetou ist jetzt im Burgenland zu Hause

„Gefühl weitergeben“

„Ich war überhaupt ein Fan der Indianer. Karl May beherrschte damals unsere Jugendzeit und heute erinnere ich mich noch gerne daran zurück, wie unbeschwert diese Zeit war. Genau dieses Gefühl will ich weitergeben“, erzählt Köck, dessen Sammelleidenschaft weit über den Wilden Westen hinausreicht.