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Dutzende Faustschläge

Streithähne gingen brutal auf Passant (52) los

Vorarlberg
09.10.2026 04:59
Einer der beiden Angeklagten am Landesgericht Feldkirch: Die Ausreden waren nicht sonderlich gut ...
Einer der beiden Angeklagten am Landesgericht Feldkirch: Die Ausreden waren nicht sonderlich gut durchdacht.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Passant wollte im März in Bregenz einen Streit schlichten, gerät aber an zwei Gewalttäter: Die Männer schlagen und treten erbarmungslos zu. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch glänzen die Schläger mit Erinnerungslücken. Doch der Videobeweis spricht Bände.

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„Was ich heute gesehen habe, ist nicht normal.“ Ausgerechnet einer der Schläger zeigt sich entsetzt. Dabei ist es seine eigene Brutalität, die dem 25-jährigen Ukrainer am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch vor Augen geführt wird. Videos zeigen, wie er und sein 28-jähriger Komplize mit italienischem Pass einen Passanten mit mindestens 26 Faustschlägen und fünf Fußtritten malträtieren. Dessen einziges Vergehen: Er wollte einen Streit schlichten.

Verschiebung des Zwerchfells, zahlreiche Prellungen
Die beiden Männer waren mit ihren Freundinnen auf dem Weg zum Bahnhof, als sie aneinandergerieten. Ein 52-jähriger Passant wollte die Streithähne beruhigen – ein fataler Fehler. Die beiden gingen auf den Unbeteiligten los, der eine Rippenverletzung mit Verschiebung des Zwerchfells und zahlreiche Prellungen davontrug.

Zitat Icon

Sie haben ein Detailwissen dieses Abends, das nahezu unglaublich ist.

Richterin Verena Wackerle

Vor Gericht setzen die einschlägig vorbestraften Schläger auf Erinnerungslücken. Wodka und Beruhigungsmittel hätten für ein Blackout gesorgt. Nur: Der angeblich so vergessliche 28-Jährige kann den Abend erstaunlich genau schildern. „Sie haben ein Detailwissen dieses Abends, das nahezu unglaublich ist“, hält ihm Richterin Verena Wackerle vor. Das Schöffengericht kauft den beiden ihre Ausreden nicht ab. Die Videos sprechen eine eindeutige Sprache.

Rasch rückfällig geworden
Aus dem ursprünglich angeklagten Versuch einer absichtlichen schweren Körperverletzung wird eine vollendete Tat. Besonders schwer wiegt, dass beide rasch rückfällig wurden. Beim 25-Jährigen war erst Stunden vor der Prügelattacke eine einschlägige Verurteilung rechtskräftig geworden.

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Zeigen die beiden Reue oder leisten einen Beitrag zur Wahrheitsfindung? Fehlanzeige. Milderungsgründe sieht das Gericht keine. Die Rechnung für die brutale Attacke folgt nach kurzer Beratung: fünf Jahre Haft für den Ukrainer, drei Jahre für seinen italienischen Komplizen. Dem Opfer werden 3300 Euro zugesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

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