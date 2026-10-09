Streithähne gingen brutal auf Passant (52) los

„Was ich heute gesehen habe, ist nicht normal.“ Ausgerechnet einer der Schläger zeigt sich entsetzt. Dabei ist es seine eigene Brutalität, die dem 25-jährigen Ukrainer am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch vor Augen geführt wird. Videos zeigen, wie er und sein 28-jähriger Komplize mit italienischem Pass einen Passanten mit mindestens 26 Faustschlägen und fünf Fußtritten malträtieren. Dessen einziges Vergehen: Er wollte einen Streit schlichten.