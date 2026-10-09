Ein Haufen Trara und ein kleines Stück Wurst

Nachdem die legendären US-Dribbelzauberer der Harlem Globetrotters im VAZ in St. Pölten am Donnerstag das Parkett schon heiß werden ließen, legt der SKN am Freitag beim Superliga-Derby gegen Traiskirchen noch einmal nach. Das Entertainment-Programm würde selbst die Amis stolz machen, die Lions kommen extra mit Fanbus.
Fan-Cams, Live-Musik, LED-Walls, spektakuläre Spielervorstellung samt Lichtshow. Wenn St. Pölten am Freitag (18 Uhr) im VAZ zum Superliga-Derby gegen Traiskirchen lädt, hat das entertainmentmäßig fast NBA-Charakter. „Der Trend geht sehr stark in diese Richtung, wir werden alles rausballern, was geht!“, zwinkert Manager Stefan Worenz.
Der mit seinem Team beim Aufbau auch kräftig mit anpackte. „Vor allem beim Boden aufbauen haben wir mitgeholfen. Da haben wir nach der Hochwassersaison, wo wir das vor jedem Heimspiel machen mussten, ja schon genug Übung drin.“
Ein kleines „Eurovisions-Lüfterl“
Bereits am Donnerstag heizten die „Harlem Globetrotters“ den Dribbelfans an der Traisen ein, die Tickets sind auch für das blau-gelbe Duell am Tag darauf gültig. Ein Unterhaltungsdoppel, auf das selbst die Amerikaner stolz wären. Damit’s kontinental nicht zu sehr abdriftet, stemmt sich musikalisch ein „Eurovisions-Lüfterl“ dagegen. Musikschuldirektor Lukas Schönsgibl, einst Gitarrist bei Songcontestsiegerin Conchita Wurst, gibt den Ton an. „Das wird richtig lässig. Wir wollen die 1.600 Sitzplätze ausverkaufen. Das ist ambitioniert, aber man spürt, dass in der Stadt was passiert.“
Duell der Ungeschlagenen
Übrigens auch sportlich. Als Nachzügler feierten die „Wölfe“ zum Auftakt zwei Siege in Folge. Auch die Lions gewannen ihre ersten drei Partien. Damit treffen sich die beiden Teams zum erstmals seit zumindest 20 Jahren als Ungeschlagene. „Unser Kader ist um nichts schlechter. Sie haben bis jetzt aber sehr gut gespielt, mit Benni Danek auch einen guten, erfahrenen Trainer.“
Ein Coach, dessen „Löwen“ seit April 2024 nicht mehr gegen die Hausherren verloren haben. „St. Pölten hat sehr talentierte Imports, die gilt es zu stoppen. Wir freuen uns richtig auf das Spiel in der großen Halle“, so Danek. Für das erste Saison-Derby chartern die Traiskirchner übrigens extra einen Fanbus.
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