Ein Haufen Trara und ein kleines Stück Wurst

Ein kleines „Eurovisions-Lüfterl“

Bereits am Donnerstag heizten die „Harlem Globetrotters“ den Dribbelfans an der Traisen ein, die Tickets sind auch für das blau-gelbe Duell am Tag darauf gültig. Ein Unterhaltungsdoppel, auf das selbst die Amerikaner stolz wären. Damit’s kontinental nicht zu sehr abdriftet, stemmt sich musikalisch ein „Eurovisions-Lüfterl“ dagegen. Musikschuldirektor Lukas Schönsgibl, einst Gitarrist bei Songcontestsiegerin Conchita Wurst, gibt den Ton an. „Das wird richtig lässig. Wir wollen die 1.600 Sitzplätze ausverkaufen. Das ist ambitioniert, aber man spürt, dass in der Stadt was passiert.“