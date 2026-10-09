Nach Regen kommt Sonne in ganz Österreich zurück

Der Freitag beginnt in vielen Landesteilen noch bewölkt, stellenweise halten sich auch letzte Wolkenreste der Nacht. Lange bleibt es aber nicht grau: Im Laufe des Vormittags lockert es zunehmend auf und die Sonne kommt immer häufiger zum Vorschein. Auch der Wind, der zunächst noch mäßig bis lebhaft wehen kann, lässt im Tagesverlauf nach.