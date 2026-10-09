Nach Regen kommt Sonne in ganz Österreich zurück

Nach einem turbulenten Donnerstagabend mit Regen und teils kräftigem Wind beruhigt sich das Wetter in Österreich am Freitag wieder. Zwar startet der Tag vielerorts noch mit dichten Wolken, doch im Laufe des Vormittags zeigt sich immer häufiger die Sonne.
Der Freitag beginnt in vielen Landesteilen noch bewölkt, stellenweise halten sich auch letzte Wolkenreste der Nacht. Lange bleibt es aber nicht grau: Im Laufe des Vormittags lockert es zunehmend auf und die Sonne kommt immer häufiger zum Vorschein. Auch der Wind, der zunächst noch mäßig bis lebhaft wehen kann, lässt im Tagesverlauf nach.
Schauen Sie auf unserer interaktiven Regenkarte nach, ob es auch in Ihrer Region regnet:
Sonne und Wolken wechseln sich ab
Am Nachmittag zeigt sich das Wetter von seiner freundlicheren Seite. Vielerorts wechseln sich Sonnenschein und harmlose Wolkenfelder ab, größere Niederschläge sind kaum zu erwarten. Allerdings macht sich die kühlere Luft hinter der Kaltfront bemerkbar. Die Temperaturen erreichen österreichweit meist nur noch Werte um 16 Grad.
Jacke nicht vergessen
Wer am Freitag ins Freie möchte, darf sich also auf einige sonnige Stunden freuen. Eine wärmere Jacke sollte trotzdem nicht fehlen. Besonders in den Morgenstunden ist es bereits recht frisch.
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