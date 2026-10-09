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Bartgeierzählung

Salzburger schauen auf die „Giganten der Lüfte“

Salzburg
09.10.2026 06:00
Fünf bis sieben Bartgeier gibt es derzeit in Salzburg. Durch die Zählung will man den Bestand ...
Fünf bis sieben Bartgeier gibt es derzeit in Salzburg. Durch die Zählung will man den Bestand genauer bestimmen können.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Breuer, Markus Leitner)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Am morgigen Samstag ist der internationale Tag der Bartgeier-Zählung. Auch in Salzburg wird deshalb fleißig der Himmel abgesucht. Greifvogel-Experte Matthias Lehnert erklärt der „Krone“ auf was für Merkmale man achten sollte und was einen Bartgeier von anderen Arten unterscheidet.

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Der Bartgeier gilt wegen seiner unfassbaren Größe mit bis zu knapp drei Meter Flügelspannweite als der „Gigant der Lüfte“. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Tiere ausgerottet. Fälschlicherweise wurde angenommen, dass sie Lämmer erlegen und sich auch kleine Kinder schnappen. „Das hat sich lange gehalten. Aber Bartgeier können gar nicht jagen“, erklärt Matthias Lehnert. Er ist Leiter des länderübergreifenden Greifvogelmonitorings im Nationalpark Hohe Tauern.

Geier haben in den Alpen verschiedene Aufgaben
Trotz seiner Größe bringt es der Geier gerade einmal auf fünf bis sieben Kilogramm. Seine Hauptnahrung? Knochen! „Zu 90 Prozent ernähren sie sich davon und sind damit ein wichtiger Teil der Gesundheitspolizei in den Alpen“, sagt der Experte. Denn andere Geier-Arten bedienen sich am Fleisch und an den Muskeln toter Tiere. Der Bartgeier „entsorgt“ quasi das übrig gebliebene Skelett.

Anhand des orangefarbigen Rumpfgefieders sind Bartgeier gut zu erkennen. Sie fliegen auch ...
Anhand des orangefarbigen Rumpfgefieders sind Bartgeier gut zu erkennen. Sie fliegen auch niedriger als andere Arten.(Bild: NPHT/Matthias Lehnert)

Derzeit gibt es im Bundesland fünf bis sieben Bartgeier, darunter ein Paar. Es gehört zu den ältesten in den österreichischen Alpen. „Leider haben sie heuer keinen Nachwuchs bekommen“, so Lehnert. Die Tiere bekommen höchstens ein Junges im Jahr. In freier Wildbahn können sie mehr als 30 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar mehr als 50. Seit dem Beginn der Wiederansiedlungen ab den 1980er-Jahren werden die seltenen Tiere gezählt. So wie am Samstag. Da ist der internationale Bartgeier-Sichtungstag.

Zitat Icon

Wir sehen anhand der Beobachtungszeiten und weiteren Angaben, ob ein Tier doppelt gesichtet wurde.

Matthias Lehnert, Leiter des länderübergreifenden Greifvogelmonitorings im Nationalpark Hohe Tauern

Bild: Andreas Baldinger

Genaue Angaben zu den Sichtungen sind wichtig
Wird ein Tier gesichtet, soll man dies dem Nationalpark Hohe Tauern melden. „Wichtig dabei ist, wann und wo die Sichtung war, in welche Richtung sich das Tier bewegt und was es gemacht hat“, sagt Lehnert und fügt hinzu: „Ideal wäre ein Foto oder Video, um das Tier anhand der Merkmale zu identifizieren.“

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Sollte es am Samstag schlechtes Wetter geben, können Beobachtungen noch bis zum 17. Oktober gemeldet werden. „Den Bartgeier erkennt man sehr gut an seinem orangefarbigen Rumpfgefieder, welches vom Baden in eisenhaltigem Schlamm kommt.“ Außerdem fliegt er niedriger als andere verwandte Arten und nützt stärker die Thermik an den Felswänden.

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