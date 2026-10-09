Salzburger schauen auf die „Giganten der Lüfte“

Derzeit gibt es im Bundesland fünf bis sieben Bartgeier, darunter ein Paar. Es gehört zu den ältesten in den österreichischen Alpen. „Leider haben sie heuer keinen Nachwuchs bekommen“, so Lehnert. Die Tiere bekommen höchstens ein Junges im Jahr. In freier Wildbahn können sie mehr als 30 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar mehr als 50. Seit dem Beginn der Wiederansiedlungen ab den 1980er-Jahren werden die seltenen Tiere gezählt. So wie am Samstag. Da ist der internationale Bartgeier-Sichtungstag.