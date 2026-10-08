Schwarz-blaue Koalition brütet über Doppel-Budget

Ob es wieder eine „Zahlenschlacht“ wird wie beim letzten Mal, steht noch nicht fest. Am kommenden Montag trifft sich die Landesregierung jedenfalls zur Budgetklausur und legt dort das Budget für die Jahre 2027 und 2028 fest. Nachdem spätestens im Frühjahr 2028 der Landtag gewählt wird, ist es das letzte Budget, das die Landesregierung in der derzeitigen Zusammensetzung aushandelt.