Schwarz-blaue Koalition brütet über Doppel-Budget

Die Salzburger Landesregierung trifft sich in der kommenden Woche zur Klausur für die Haushaltsjahre 2027 und 2028. Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat seinen Nachfolgern einst noch eine erforderliche Sparsumme für die beiden Jahre mitgegeben ...
Ob es wieder eine „Zahlenschlacht“ wird wie beim letzten Mal, steht noch nicht fest. Am kommenden Montag trifft sich die Landesregierung jedenfalls zur Budgetklausur und legt dort das Budget für die Jahre 2027 und 2028 fest. Nachdem spätestens im Frühjahr 2028 der Landtag gewählt wird, ist es das letzte Budget, das die Landesregierung in der derzeitigen Zusammensetzung aushandelt.
Es wird sicher intensiv diskutiert, den groben Fahrplan legte aber schon Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bei seinem letzten Budget vor zwei Jahren fest. Damals war in der mittelfristigen Planung für 2027 eine Neuverschuldung von 250 Millionen Euro vorgesehen. Im Wahljahr 2028 soll dieser Wert dann auf 150 Millionen Euro sinken.
Ob sich die jetzige Regierung daran hält, ist freilich offen. Fest eingeplant werden einige Infrastrukturmaßnahmen. Dazu zählen die Erweiterung und Sanierung der Festspielhäuser und weitere Bauprojekte im Gesundheitsbereich, wie der Um- und Ausbau des Krankenhauses Schwarzach und Investitionen ins Landeskrankenhaus.
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