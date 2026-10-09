Nach Kritik: Veranstalter verweist auf Kontrollen

Mit Verspätung nimmt der ÖKV nun zu den Vorwürfen Stellung. Er verweist auf tierärztliche Kontrollen an den Eingängen und auf dem Ausstellungsgelände. Drei Amtstierärzte hätten das Zugangskonzept überprüft. Bei den Kontrollen seien auch Haltung und Umgang mit den Hunden geprüft worden.