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Hinter den Kulissen

Exklusiver Vorabblick auf die neue Community!

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08.10.2026 15:18
Bald neu: Die „Krone“-Community
Bald neu: Die „Krone“-Community(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Am 13. Oktober startet mit „Die Stimme Österreichs“ unsere neue Communitywelt. Für einen kleinen Kreis engagierter Leserinnen und Leser öffnen wir schon einen Tag früher die Türen: Seien Sie am kommenden Montag bei einer exklusiven Online-Präsentation dabei und werfen Sie gemeinsam mit unserem Team einen ersten Blick auf die neuen Funktionen.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit neuen Debatten, erweiterten Profilen und frischen Gestaltungsmöglichkeiten stellen wir das Miteinander auf krone.at auf moderne Beine. Bevor es am Dienstag offiziell für alle losgeht, möchten wir einer Handvoll interessierter Leserinnen und Leser die Gelegenheit geben, die Plattform vorab kennenzulernen.

Was erwartet Sie bei dem Treffen?
In einem rund 30-minütigen Online-Treffen führen wir Sie per Bildschirmübertragung durch die neue Oberfläche, stellen Ihnen die neuen Bereiche im Detail vor und beantworten direkt Ihre ersten Fragen dazu.

  • Wann? Montag, 12. Oktober 2026, von 15:00 bis ca. 15:30 Uhr

  • Wo? Online per Web-Link direkt im Browser – Sie benötigen kein spezielles Programm, kein eigenes Benutzerkonto und müssen keine privaten Daten preisgeben. Sie können einfach anonym mit Ihrem gewohnten Community-Namen teilnehmen.

So können Sie sich bewerben
Da wir die Runde überschaubar halten möchten, ist die Teilnehmerzahl auf wenige Plätze begrenzt. Wenn Sie am Montag Zeit haben und dabei sein möchten, schreiben Sie uns bitte bis spätestens Sonntag, 11. Oktober, 18:00 Uhr eine kurze E-Mail an forum@krone.at mit dem Betreff „Exklusive Vorschau-Runde“.

Bitte nennen Sie uns in der E-Mail kurz:

  1. Ihren Benutzernamen auf krone.at

  2. Einen kurzen Satz: Was liegt Ihnen beim Diskutieren auf krone.at besonders am Herzen?

Wie geht es weiter?
Wir sichten alle Einsendungen am Montagmorgen. Wenn Sie dabei sind, erhalten Sie am Montagvormittag per E-Mail den direkten Zugangslink zum Treffen am Nachmittag.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und den gemeinsamen ersten Blick in die neue Communitywelt!

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