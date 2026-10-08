Exklusiver Vorabblick auf die neue Community!

Am 13. Oktober startet mit „Die Stimme Österreichs“ unsere neue Communitywelt. Für einen kleinen Kreis engagierter Leserinnen und Leser öffnen wir schon einen Tag früher die Türen: Seien Sie am kommenden Montag bei einer exklusiven Online-Präsentation dabei und werfen Sie gemeinsam mit unserem Team einen ersten Blick auf die neuen Funktionen.