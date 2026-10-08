4 Mitarbeiter betroffen: Hausbetreuung ist pleite

Die Schulden des Betriebes mit Sitz in der Augartenstraße belaufen sich nach ersten Informationen auf rund 90.000 Euro. Vom Konkurs sind vier Dienstnehmer betroffen. Die genauen Hintergründe der Insolvenz stehen derzeit noch nicht fest und werden nun vom KSV1870 gemeinsam mit dem Masseverwalter geprüft.