4 Mitarbeiter betroffen: Hausbetreuung ist pleite

Auch der Hausbetreuungsdienst von Viorel Duman aus Lustenau ist zahlungsunfähig. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilt, hat das Landesgericht Feldkirch am Mittwoch auf Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers das Konkursverfahren eröffnet.
Die Schulden des Betriebes mit Sitz in der Augartenstraße belaufen sich nach ersten Informationen auf rund 90.000 Euro. Vom Konkurs sind vier Dienstnehmer betroffen. Die genauen Hintergründe der Insolvenz stehen derzeit noch nicht fest und werden nun vom KSV1870 gemeinsam mit dem Masseverwalter geprüft.
Fristen für Gläubiger fixiert
Zum Masseverwalter wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Tobias Gisinger bestellt. Er muss in den kommenden Tagen entscheiden, ob das Unternehmen vorübergehend fortgeführt werden kann. Gläubiger haben bis zum 30. November 2026 Zeit, ihre Forderungen über den KSV1870 anzumelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung geht am 14. Dezember am Landesgericht Feldkirch über die Bühne.
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