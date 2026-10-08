85-Jährige vergewaltigt: Verdächtiger festgenommen

Passanten hörten Hilferufe

Der Mann soll die betagte Frau in den Innenhof eines Wohnhauses gezerrt und dort sexuell missbraucht haben. Passanten hörten die Hilferufe der Frau und sahen einen Mann zu Fuß flüchten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Verdächtige zunächst nicht gefunden werden. Die verletzte 85-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.