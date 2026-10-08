85-Jährige vergewaltigt: Verdächtiger festgenommen

Nachdem eine 85-jährige Frau ist in Wien in der Nacht auf Dienstag in der Nähe des Hauptbahnhofs vergewaltigt wurde und der gesuchte Verdächtige kurz darauf die Flucht ergriffen hatte, konnte er am Mittwoch von der Polizei gefasst werden.
Die 85-Jährige ist in der Nacht auf Dienstag in Wien Opfer eines brutalen Sexualdelikts geworden. Die Pensionistin war gegen 1.35 Uhr vom Wiener Hauptbahnhof auf dem Weg nach Hause, als sie in der Arsenalstraße plötzlich von einem unbekannten Mann angegriffen wurde.
Passanten hörten Hilferufe
Der Mann soll die betagte Frau in den Innenhof eines Wohnhauses gezerrt und dort sexuell missbraucht haben. Passanten hörten die Hilferufe der Frau und sahen einen Mann zu Fuß flüchten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Verdächtige zunächst nicht gefunden werden. Die verletzte 85-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.
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