Sessel statt Matte: Heute wird im Sitzen trainiert

Philipp ist wieder gesund und live zurück im Studio. Heute mit dem Donnerstagsklassiker, dem Sesseltag, denn Bewegung geht auch im Sitzen! Philipp zeigt Übungen, die sich ganz einfach vom Sessel aus mitmachen lassen. Also: Platz nehmen und loslegen – und natürlich funktionieren die meisten Übungen auch im Stehen, wer das lieber mag!