Jessica Biels Sohn Silas spielt in Actionfilm mit

Jessica Biel (44) und ihr Ehemann Justin Timberlake (45) können ihren Sohn Silas nun auch in einer Filmszene bewundern. Der Elfjährige habe eine kleine Gastrolle am Ende des neuen Actionfilms „Matchbox: Der Film“, verriet Biel am Rande der US-Filmpremiere dem Portal „E! News“.
Das sei „wirklich süß“, sagte die stolze Mutter, die in dem Film an der Seite von Actionstar John Cena selbst eine Hauptrolle spielt.
Schauspieler – oder doch DJ?
Silas begeistere sich als DJ auch für Musik, führte Biel weiter aus. „Wir lassen ihm einfach Zeit und schauen, was passiert und wofür er sich am Ende wirklich interessiert.“
Auch ihr jüngerer Sohn Phineas (6) habe das Filmset besucht und sei von den Actionszenen sehr beeindruckt, aber auch etwas verwirrt gewesen, ob das alles echt sei, erzählte Biel.
Kinder bewundern John Cena
Den ehemaligen Wrestling-Star und Schauspieler Cena („The Suicide Squad“) würden ihre Söhne als „Held“ bewundern.
Biel, die in Filmen wie „Valentinstag“ (2010) und „Rendezvous mit dem Leben“ (2016) mitspielte, kehrt nach einer längeren Drehpause nun mit „Matchbox: Der Film“ zurück. Die Actionkomödie ist ab Freitag (9. Oktober) bei Apple TV abrufbar.
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