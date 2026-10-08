Max Verstappen: „Da ist noch eine Rechnung offen“

„Ich mag diese Strecke“

Bei seinem 250. Grand Prix hofft er auf eine ähnliche Leistung, bleibt aber vorsichtig. „Ich glaube, der Sieg war stark von den Streckeneigenschaften abhängig; wir müssen also abwarten, wie wir uns in dieser Woche schlagen. Ich mag diese Strecke als Stadtkurs sehr, sie hat viele Kurven und ist ziemlich uneben“, sagte Verstappen.