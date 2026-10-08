Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Riesiger Schaden

Feuerteufel standen wegen Garagenbrand vor Gericht

Salzburg
08.10.2026 15:39
Der Feuerwehreinsatz Anfang Dezember in Lamprechtshausen
Der Feuerwehreinsatz Anfang Dezember in Lamprechtshausen(Bild: FF Lamprechtshausen)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Zwei Brände ereigneten sich im Dezember 2025 in Lamprechtshausen: Am Nikolotag brannte eine Gartenhütte samt Carport und zwei darin abgestellten Autos. Nur eine Woche später stand die nächste Hütte in Flammen. Zwei Männer mussten sich nun vor Gericht wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am 6. Dezember 2025 entflammte eine Gartenhütte samt Carport sowie zwei dort abgestellten Autos in Lamprechtshausen. Der Brand löste einen größeren Feuerwehreinsatz aus – Wohnhäuser waren auch durch die Flammen bedroht. Doch die Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindern. Gartenhütte, Carport und zwei Autos brannten aber lichterloh. Auf 350.000 Euro wurde der Gesamtschaden damals geschätzt.

Duo ausfindig gemacht
Nur eine Woche später, am 13. Dezember, brannte die nächste Gartenhütte in Lamprechtshausen: Wieder war die Feuerwehr im Einsatz. Und erneut wurde die Hütte ein Raub der Flammen. Danach war klar: Es handelte sich um Brandstiftungen. Zwei Männer, ein Österreicher (38) und ein Bosnier (32), konnten als Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Lesen Sie auch:
Feuer am Nikolaustag
Enorme Flammen! Gartenhütte und Carport brannten
06.12.2025
Lamprechtshausen
Löscheinsatz: Gartenhütte brannte komplett nieder
13.12.2025

Sie mussten sich am Donnerstag im Landesgericht dem Vorwurf der vorsätzlichen Brandstiftung stellen. Laut Anklage hatten sie aufgrund der Kälte in beiden Fällen ein Feuer im Inneren der Hütten gemacht und diese verlassen, ohne abzulöschen. Der 38-Jährige wurde deshalb nicht rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Komplize kam mit 21 Monaten bedingt davon. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.10.2026 15:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
208.002 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
118.353 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
90.431 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2007 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1191 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
827 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf