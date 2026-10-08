Feuerteufel standen wegen Garagenbrand vor Gericht

Duo ausfindig gemacht

Nur eine Woche später, am 13. Dezember, brannte die nächste Gartenhütte in Lamprechtshausen: Wieder war die Feuerwehr im Einsatz. Und erneut wurde die Hütte ein Raub der Flammen. Danach war klar: Es handelte sich um Brandstiftungen. Zwei Männer, ein Österreicher (38) und ein Bosnier (32), konnten als Tatverdächtige ausgeforscht werden.