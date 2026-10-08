Polit-Comeback? Gernot Blümel: „Vielleicht in …“

Vom Finanzminister zum KI-Manager: Gernot Blümel spricht in einer neuen Folge „Message Macht Medien“ mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über seinen Abschied aus der Politik, die Kurz-Ära, Ibiza und die Erfahrungen aus seiner Zeit im Zentrum der Macht. Heute beschäftigt er sich mit Künstlicher Intelligenz. Ein Comeback als Politiker schließt Blümel derzeit aus – eine kleine Ausnahme gibt es aber.