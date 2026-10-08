Härtere Einschränkungen bei Zigaretten und Co.?

Rauchen gilt nach wie vor als eines der größten Gesundheitsrisiken. Gleichzeitig erfreuen sich E-Zigaretten und andere Nikotinprodukte vor allem bei jüngeren Menschen wachsender Beliebtheit. Unsere Frage des Tages vom 8. Oktober lautet: „Soll es härtere Einschränkungen bei Tabakprodukten und E-Zigaretten geben?“