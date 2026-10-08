Härtere Einschränkungen bei Zigaretten und Co.?

Rauchen gilt nach wie vor als eines der größten Gesundheitsrisiken. Gleichzeitig erfreuen sich E-Zigaretten und andere Nikotinprodukte vor allem bei jüngeren Menschen wachsender Beliebtheit. Unsere Frage des Tages vom 8. Oktober lautet: „Soll es härtere Einschränkungen bei Tabakprodukten und E-Zigaretten geben?“
Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie die aktuellen Einschränkungen für Raucherinnen und Raucher? Welche Verantwortung tragen Hersteller und Handel beim Schutz von Jugendlichen? Und wie könnte Ihrer Meinung nach der Tabakkonsum in Österreich wirksam reduziert werden?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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