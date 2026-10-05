Soll sich Babler ganz zurückziehen?

Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in einem schrittweisen Rückzug von Andreas Babler im Vergleich zu einem sofortigen, vollständigen Abgang? Und wie beurteilen Sie die künftige Aufstellung der SPÖ mit Markus Marterbauer, Philip Kucher und Eva-Maria Holzleitner für die Zusammenarbeit in der Koalition?