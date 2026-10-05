Nach dem SPÖ-Krisengipfel zieht Parteichef Andreas Babler Konsequenzen – allerdings nur schrittweise: Bis Jahresende bleibt er im Amt, danach will er eventuell als Minister weiterregieren. Während Kritiker einen sofortigen, sauberen Schnitt fordern, pochen Befürworter auf Stabilität. Unsere Frage des Tages vom 5. Oktober lautet: „Soll sich Babler ganz zurückziehen?“
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in einem schrittweisen Rückzug von Andreas Babler im Vergleich zu einem sofortigen, vollständigen Abgang? Und wie beurteilen Sie die künftige Aufstellung der SPÖ mit Markus Marterbauer, Philip Kucher und Eva-Maria Holzleitner für die Zusammenarbeit in der Koalition?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.