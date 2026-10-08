Wieder Mülltonnen in Innsbruck in Brand gesteckt

Ein Feuerteufel dürfte derzeit in Innsbruck Mülltonnen ins Auge gefasst haben. Wie die Polizei berichtet, wurden am Mittwoch erneut fünf Tonnen in Brand gesteckt. Ein Verdächtiger wurde erst vor wenigen Tagen angehalten.
Am Mittwoch wurden zwischen 21.22 und 21.31 Uhr in Innsbruck insgesamt fünf Mülltonnen in Brand gesteckt. Die Behälter in der Mittererstraße, der Rilkestraße und der Nordkettenstraße wurden dabei vollständig zerstört. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Brände jeweils rasch löschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich durch die Polizei verlief erfolglos.
Weitere Fälle Anfang der Woche
Erst am Montag wurden ebenfalls am Abend mehrere Müllcontainer in Innsbruck in Brand gesteckt. Auch dort wurde die Berufsfeuerwehr gerufen, die das Feuer löschen konnte.
Im Zuge einer damals durchgeführten Fahndung wurde ein 13-jähriger Jugendlicher als möglicher Brandstifter ausfindig gemacht. Bei einer Befragung zeigte er sich zu einem der Brände geständig. Der Bursche soll in Begleitung von zwei weiteren Verdächtigen gewesen sein. Erhebungen dazu sind im Gange.
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