Nockberge: Wo die Natur und der Mensch eins sind

Die Kärntner Nockberge zeigen sich im Herbst von ihrer eindrucksvollsten Seite: Wenn die Wälder leuchten, die Luft klar wird und Hirsche röhren, wird spürbar, was den UNESCO-Biosphärenpark Nockberge so besonders macht. Hier treffen ursprüngliche Natur, traditionelle Almwirtschaft und gelebte Bergkultur aufeinander.