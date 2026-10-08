Bistro-Betreiber mit rund 97.000 Euro im Minus

Das Landesgericht Feldkirch hat am Mittwoch auf Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers das Konkursverfahren über das Vermögen des Gastronomen Marcin Witczak eröffnet. Er betreibt ein Bistro in der Dornbirner Brückengasse.
Nach Angaben des Kreditschutzverbandes KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten derzeit auf rund 97.000 Euro. Von der Insolvenz sind sechs Gläubiger sowie zwei Dienstnehmer betroffen. Die genauen Ursachen für den Vermögensverfall stehen aktuell noch nicht fest und werden nun gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung ermittelt.
Masseverwalter entscheidet über mögliches Aus
Als Masseverwalter wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn bestellt. Er entscheidet in den nächsten Tagen, ob der Gastronomiebetrieb vorerst weitergeführt werden kann. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. November 2026 über den KSV1870 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 14. Dezember am Landesgericht Feldkirch angesetzt.
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