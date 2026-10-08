Bistro-Betreiber mit rund 97.000 Euro im Minus

Nach Angaben des Kreditschutzverbandes KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten derzeit auf rund 97.000 Euro. Von der Insolvenz sind sechs Gläubiger sowie zwei Dienstnehmer betroffen. Die genauen Ursachen für den Vermögensverfall stehen aktuell noch nicht fest und werden nun gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung ermittelt.