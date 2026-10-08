Alex Schlager muss wohl weiter auf Debüt warten

„In den Flow kommen“

„Die Jungs haben sich das hart erarbeitet. Wir genießen im Moment die Position, aber wissen auch, dass wir eine Verantwortung haben, weiterhin hart zu arbeiten, um sie so lange wie möglich zu halten“, sagte BVB-Trainer Niko Kovac zur Tabellenführung. Nach der dreiwöchigen Pause gelte es, sofort wieder in den Rhythmus zu kommen. „Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, gegen Werder Bremen ein gutes Spiel hinlegen und die nötigen Punkte holen, um wieder in den Flow zu kommen.“ Dortmund ist gegen den Achten Werder, der zuletzt dreimal nicht verloren hat, sieben Ligaspiele unbesiegt.