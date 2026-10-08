Alex Schlager muss wohl weiter auf Debüt warten

Alexander Schlager muss auf sein Debüt in der deutschen Fußball-Bundesliga wohl weiter warten. „Ich gehe davon aus, dass er spielen wird“, sagte Werder-Bremen-Trainer Daniel Thioune am Donnerstag über Karl Hein vor dem Freitag-Gastspiel bei Borussia Dortmund. Estlands Teamgoalie war mit einer Oberschenkelprellung zum Tabellenachten zurückgekehrt. Laut Thioune habe Hein ein sehr gutes individuelles Training absolviert, für Donnerstag war die Rückkehr ins Teamtraining geplant.
Fix eingeplant sind aus ÖFB-Sicht hingegen Abwehrchef und Kapitän Marco Friedl sowie in der Offensive Marco Grüll. Für den 28-jährigen Ex-Rapidler läuft es mit zwei Toren und vier Assists in der laufenden Saison sehr gut. Die Aufgabe für die Bremer könnte jedenfalls kaum größer sein, führen die Dortmunder nach vier Siegen doch die Liga makellos an. Der 32-jährige Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer war in den Meisterschaftspartien nur als Wechselspieler gefragt, im Gegensatz zur Champions League und dem DFB-Pokal. Offen ist ein Einsatz von Carney Chukwuemeka, der vom ÖFB-Team mit leichten muskulären Problemen zurückgekehrt ist.
„In den Flow kommen“
„Die Jungs haben sich das hart erarbeitet. Wir genießen im Moment die Position, aber wissen auch, dass wir eine Verantwortung haben, weiterhin hart zu arbeiten, um sie so lange wie möglich zu halten“, sagte BVB-Trainer Niko Kovac zur Tabellenführung. Nach der dreiwöchigen Pause gelte es, sofort wieder in den Rhythmus zu kommen. „Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, gegen Werder Bremen ein gutes Spiel hinlegen und die nötigen Punkte holen, um wieder in den Flow zu kommen.“ Dortmund ist gegen den Achten Werder, der zuletzt dreimal nicht verloren hat, sieben Ligaspiele unbesiegt.
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