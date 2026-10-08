Vierter Patient starb in Linz an Legionellen

Auch wenn es im Kontext mit den Legionellen-Erkrankungen in Linz eine positive Nachricht gibt, überwiegt die negative. Diese Woche starb bereits der vierte Patient an der schweren Lungenerkrankung. Indes erklären die damit beschäftigten Organisationen die Häufung für beendet.
Für beendet erklären das Land OÖ, das Magistrat Linz und die AGES den Legionellen-Ausbruch in Linz. Seit Anfang September wurde kein neuer Erkrankungsfall in der Landeshauptstadt festgestellt. Mittlerweile konnten mehr als 280 Proben ausgewertet werden.
Insgesamt wurden im Zusammenhang mit dem Ausbruch 36 Fälle erfasst. Besonders tragisch ist, dass diese Woche bereits für den vierten Patienten die Infektion tödlich endete. Der Mann war Anfang August erkrankt und befand sich schon länger auf der Intensivstation. Die Infektionsquelle ist unklar.
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