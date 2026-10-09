Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Event in Mils

Fußballlegenden feierten Kantersieg mit Publikum

Tirol
09.10.2026 13:00
Die Sparkassenvorstände Kometer und Scheiring fuhren mit den Legenden Herzog und Polster einen ...
Die Sparkassenvorstände Kometer und Scheiring fuhren mit den Legenden Herzog und Polster einen tollen Heimsieg ein(Bild: Hubert Daum)
Porträt von Hubert Daum
Von Hubert Daum

Ein zum Bersten gefülltes „Stadion“ genoss das „Traumduo“ Andi Herzog und Toni Polster. Die beiden ehemaligen ÖFB-Stars erzählten dabei unglaubliche Geschichten und sorgten beim Publikum für zahlreiche Lacher.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der „sportliche Herbst“ hat sich im Oberland etabliert. Die Sparkasse Imst präsentiert ihren Kunden und Partnern seit vielen Jahren einen Abend mit Persönlichkeiten aus dem Sport wie etwa Felix Gottwald oder Gerlinde Kaltenbrunner. Diesmal sollte ein Duett für ein Duell auf der Bühne in Mils bei Imst sorgen: Die Fußballlegenden Andi Herzog und Toni Polster baten zum Doppelpass und Bauchmuskeltest im „Milser Stadl“ der Alpenrast Tirol, der aufgrund des Andranges die Stühle ausgingen.

„Wir wollen mit diesem Format nicht nur inspirierende Impulse setzen, sondern immer wieder auch eine Plattform für einen persönlichen Austausch schaffen“, eröffneten die Vorstände Markus Scheiring und Mario Kometer mit dem Hinweis, ab nun nicht mehr alles zu glauben, aber herzhaft zu lachen.

(Bild: Hubert Daum)
(Bild: Hubert Daum)

„Mit dem tat i nie wieder so lang im Zimmer sein“
Der Startschuss eines Sturmlaufes des Gelächters sowohl im „Stadion“, als auch auf der Bühne, auf der Moderatorin Nera Palinic mit gekonnten Fragen den Ex-Kickern teils unglaubliche Geschichten und Schwänke herauslockte. Die verbalen Fouls des kongenialen Duos am jeweils anderen wurden geahndet mit Lachsalven am laufenden Band.

Legendär die Anekdoten von der gemeinsamen Zeit in der Nationalmannschaft. „Drei Wochen mit dem im Zimmer würd i niemals mehr machen“, meinte Herzog. Was denn der Toni am Andi bewundere, möchte die Moderatorin wissen. „Die Frauen san ganz haß auf ihn“, so der Toni, „etwa sei Mutter, sei Schwester, sei Cousine“ Das Publikum feierte jedenfalls nach eineinhalb Stunden die zwei, die seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft verbindet. So kann eine Nachspielzeit einer Weltkarriere auch aussehen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.10.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.027 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
99.613 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.182 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1114 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf