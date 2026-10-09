Fußballlegenden feierten Kantersieg mit Publikum

Legendär die Anekdoten von der gemeinsamen Zeit in der Nationalmannschaft. „Drei Wochen mit dem im Zimmer würd i niemals mehr machen“, meinte Herzog. Was denn der Toni am Andi bewundere, möchte die Moderatorin wissen. „Die Frauen san ganz haß auf ihn“, so der Toni, „etwa sei Mutter, sei Schwester, sei Cousine“ Das Publikum feierte jedenfalls nach eineinhalb Stunden die zwei, die seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft verbindet. So kann eine Nachspielzeit einer Weltkarriere auch aussehen!