Fußballlegenden feierten Kantersieg mit Publikum

Ein zum Bersten gefülltes „Stadion“ genoss das „Traumduo“ Andi Herzog und Toni Polster. Die beiden ehemaligen ÖFB-Stars erzählten dabei unglaubliche Geschichten und sorgten beim Publikum für zahlreiche Lacher.
Der „sportliche Herbst“ hat sich im Oberland etabliert. Die Sparkasse Imst präsentiert ihren Kunden und Partnern seit vielen Jahren einen Abend mit Persönlichkeiten aus dem Sport wie etwa Felix Gottwald oder Gerlinde Kaltenbrunner. Diesmal sollte ein Duett für ein Duell auf der Bühne in Mils bei Imst sorgen: Die Fußballlegenden Andi Herzog und Toni Polster baten zum Doppelpass und Bauchmuskeltest im „Milser Stadl“ der Alpenrast Tirol, der aufgrund des Andranges die Stühle ausgingen.
„Wir wollen mit diesem Format nicht nur inspirierende Impulse setzen, sondern immer wieder auch eine Plattform für einen persönlichen Austausch schaffen“, eröffneten die Vorstände Markus Scheiring und Mario Kometer mit dem Hinweis, ab nun nicht mehr alles zu glauben, aber herzhaft zu lachen.
„Mit dem tat i nie wieder so lang im Zimmer sein“
Der Startschuss eines Sturmlaufes des Gelächters sowohl im „Stadion“, als auch auf der Bühne, auf der Moderatorin Nera Palinic mit gekonnten Fragen den Ex-Kickern teils unglaubliche Geschichten und Schwänke herauslockte. Die verbalen Fouls des kongenialen Duos am jeweils anderen wurden geahndet mit Lachsalven am laufenden Band.
Legendär die Anekdoten von der gemeinsamen Zeit in der Nationalmannschaft. „Drei Wochen mit dem im Zimmer würd i niemals mehr machen“, meinte Herzog. Was denn der Toni am Andi bewundere, möchte die Moderatorin wissen. „Die Frauen san ganz haß auf ihn“, so der Toni, „etwa sei Mutter, sei Schwester, sei Cousine“ Das Publikum feierte jedenfalls nach eineinhalb Stunden die zwei, die seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft verbindet. So kann eine Nachspielzeit einer Weltkarriere auch aussehen!
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