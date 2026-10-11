„Geht nicht!“ Verstappen fühlt sich „wie im Zoo“

Selbst in den eigenen Hospitality-Räumen würden viele Gäste sitzen, die etwas von einem wollen. „Die meinen es natürlich gut, aber ich muss mich auch mal ausruhen können, ohne ständig belästigt zu werden. Ich weiß, dass das nun einmal dazugehört“, erzählte Verstappen, der 2015 sein Formel-1-Debüt gab. „Und dass, je mehr man leistet und je mehr man erreicht hat, desto mehr wollen die Leute von einem. In dieser Hinsicht ist es aber auch wieder ein gutes Zeichen.“