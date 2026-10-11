Auf das Inferno folgt Welle der Hilfsbereitschaft

5000 Euro aus Soforthilfefonds flüssig gemacht

Schon am nächsten Tag hatte man von Kleidung über Spielsachen bis zum Mobiliar für die Übergangswohnung alle benötigten Alltagsgegenstände beisammen, für das Finanzielle richtete die Gemeinde ein Spendenkonto bei der örtlichen Bank ein. Auf diesem ging nach der notwendigen versicherungsrechtlichen Prüfung nun eine großzügige Einzelspende ein: 5000 Euro aus seinem Soforthilfefonds stellte das Brandschutzforum Austria zur Verfügung. Am Donnerstag wurde der Familie der Scheck überreicht.