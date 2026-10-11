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Großspende übergeben

Auf das Inferno folgt Welle der Hilfsbereitschaft

Steiermark
11.10.2026 11:45
Die betroffene Familie mit dem Fohnsdorfer Bürgermeister Volkart Kienzl (li.) und ...
Die betroffene Familie mit dem Fohnsdorfer Bürgermeister Volkart Kienzl (li.) und Brandschutzforum-Austria-Präsident Harald Burgstaller(Bild: Brandschutzforum Austria, Krone KREATIV)
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Von Steirerkrone

Am 12. September haben sie auf einen Schlag alles verloren: Haus und Habseligkeiten, zerstört durch ein verheerendes Feuer. Knapp einen Monat später kann die fünfköpfige Familie aus Fohnsdorf wieder vorsichtig Mut schöpfen. Diese Woche wurde ihr ein großzügiger Scheck aus dem Soforthilfefonds des Brandschutzforums Austria übergeben.

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Zumindest materiell wurden die existenziellsten Sorgen der Jungfamilie abgedämpft. Schon in den unmittelbaren Stunden nach dem Inferno war die Hilfs- und Spendenbereitschaft im Ort riesig, berichtet Bürgermeister Volkart Kienzl. Eine Ersatzwohnung war rasch organisiert, der Schulstart für die drei Kinder wurde möglichst behutsam in die Wege geleitet.

Bilder aus dem Inneren zeigen das Ausmaß der Zerstörung ...
Bilder aus dem Inneren zeigen das Ausmaß der Zerstörung ...(Bild: privat)
(Bild: privat)
Die Ruine unmittelbar nach dem Feuerwehreinsatz Mitte September
Die Ruine unmittelbar nach dem Feuerwehreinsatz Mitte September(Bild: privat)

5000 Euro aus Soforthilfefonds flüssig gemacht
Schon am nächsten Tag hatte man von Kleidung über Spielsachen bis zum Mobiliar für die Übergangswohnung alle benötigten Alltagsgegenstände beisammen, für das Finanzielle richtete die Gemeinde ein Spendenkonto bei der örtlichen Bank ein. Auf diesem ging nach der notwendigen versicherungsrechtlichen Prüfung nun eine großzügige Einzelspende ein: 5000 Euro aus seinem Soforthilfefonds stellte das Brandschutzforum Austria zur Verfügung. Am Donnerstag wurde der Familie der Scheck überreicht.

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Der Fonds des gemeinnützigen Vereins wurde vor einiger Zeit genau für solche Fälle eingerichtet, erklärt Präsident Harald Burgstaller. Vom schweren Schicksal der Familie hat die „Krone“ natürlich auch berichtet – und einmal mehr konnten wir Betroffenen dank unserer Aktion „Die Krone hilft“ zur Seite stehen. Und zwar schnell und unbürokratisch! Die eingelangten Spenden werden überwiesen – ein großes Danke an unsere Leser.

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