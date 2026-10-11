Nach Übernahme: Gerhard Zeiler räumt seinen Posten

Der 71-jährige österreichische Medienmanager Gerhard Zeiler ist seinen Job als Präsident von Warner los. Nachdem der US-Konzern Paramount diese Woche die Übernahme von Warner abgeschlossen hatte, verlässt Zeiler den neuen Medienkonzern Skydance.
Zeiler, der von 1994 bis 1998 ORF-Chef war, wechselte 2012 von der RTL-Spitze zu Warner und war dort für das internationale Geschäft zuständig. Nun wurde die Firma nach langem Hin und Her endgültig für 110 Milliarden Dollar von Paramount geschluckt.
Brief an Mitarbeiter
In einem Brief an seine Mitarbeiter kündigte der Medienmanager jetzt sein Ausscheiden an. Zuletzt hatte sich der 71-Jährige öffentlich um den SPÖ-Parteivorsitz beworben und damit die Ablöse von Parteichef Andreas Babler befeuert.
Unterstützung für Marterbauer
Nach dem Umbau in der SPÖ-Führung äußerte Zeiler aber keine Ambitionen mehr auf das Amt des Bundesvorsitzenden. Er versicherte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) seine Unterstützung, der Anfang 2027 anstelle von Babler zunächst Vizekanzler werden soll.
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