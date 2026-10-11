Gefängnisse oft machtlos gegen Drohnen-Schmuggel

Unter der Schmuggelware befanden sich 300 Gramm Haschisch sowie ein Smartphone. Das Fluggerät aktivierte sich anschließend erneut und flog davon. Bei einer Durchsuchung im Gefängnis wurden vier Mobiltelefone gefunden, teilte die Gefängnisgewerkschaft Uspp mit.

Überwachung reicht nicht aus

Die Problematik beschränkt sich nicht auf einzelne Vorfälle. Ermittlungen der italienischen Antimafia-Behörden haben bereits Drohnenlieferungen an zahlreiche Haftanstalten dokumentiert. Zu den transportierten Gegenständen gehören neben Mobiltelefonen und SIM-Karten auch Drogen. Die illegalen Kommunikationsgeräte können es Insassen ermöglichen, Kontakte zur Außenwelt aufrechtzuerhalten und möglicherweise kriminelle Aktivitäten aus der Haft heraus zu koordinieren.