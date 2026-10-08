„Der letzte Gründonnerstag mit heimischem Spinat“

Zwar werde geprüft, ob Gemüse in einem kleineren Werk weiter produziert werden könne, in Österreich gebe es aber kein anderes Tiefkühlwerk, das technisch imstande sei, Blattspinat zu verarbeiten. „Somit haben wir die traurige Wahrscheinlichkeit, dass der Gründonnerstag nächstes Jahr der letzte mit österreichischem Spinat sein wird. Und danach ist wirklich ein schwarzer Freitag“, so die düstere Prognose des Landwirtschaftskammer-Vizes im ORF-Radio.