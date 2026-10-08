Kurios: Schüler protestieren gegen Parkgebühren

An den beiden Vorarlberger Schulstandorten werden insgesamt rund 1400 Jugendliche unterrichtet. Nach Einschätzungen der Schülerschaft reist etwa ein Drittel regelmäßig mit dem eigenen Auto an. Das neu eingeführte Tagesticket für 6,30 Euro sorgt daher für erheblichen Unmut. Vertreter der Jugendlichen argumentieren, dass viele die Gebühren schlichtweg nicht aufbringen könnten. Zudem sei eine Anreise mit Bus und Bahn vor allem für die jungen Damen und Herren aus entlegeneren Regionen wie dem Bregenzerwald oder dem Montafon oft mühsam oder unpraktisch.