Bollywood-Schauspieler Nana Patekar gestorben

Der indische Schauspieler Nana Patekar, bekannt für seine mitreißenden Darbietungen in Bollywood-Filmen und im Theater, ist am Donnerstag im Alter von 75 Jahren gestorben, berichteten die Nachrichtenagentur ANI und andere Medien. Er starb an einem Herzstillstand.
Geboren als Vishawanath Patekar, aber allgemein bekannt als Nana, begann er seine Karriere im Theater auf Marathi, der Sprache seines Heimatstaates Maharashtra, auch Heimat von Bollywood.
Er wirkte in den 1970er- und 80er-Jahren in mehreren indischen Arthouse-Filmen mit, darunter Mira Nairs preisgekrönter Film „Salaam Bombay“, bevor er zum Mainstream-Kino in Bollywood wechselte.
Patekar verkörperte ein breites Spektrum an Rollen, stand mit Schauspielern wie Amitabh Bachchan und Shah Rukh Khan vor der Kamera und brillierte sowohl in ernsten als auch in komischen Rollen. Seine Darbietungen, geprägt von seiner charakteristischen Aggressivität und seinen kraftvollen Dialogen, brachten ihm zahlreiche nationale und regionale Filmpreise.
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