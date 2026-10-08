Bollywood-Schauspieler Nana Patekar gestorben

Patekar verkörperte ein breites Spektrum an Rollen, stand mit Schauspielern wie Amitabh Bachchan und Shah Rukh Khan vor der Kamera und brillierte sowohl in ernsten als auch in komischen Rollen. Seine Darbietungen, geprägt von seiner charakteristischen Aggressivität und seinen kraftvollen Dialogen, brachten ihm zahlreiche nationale und regionale Filmpreise.